Publicado 09/02/2023 21:29

Galvão Bueno não escondeu a frustração com o VP de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, por conta da entrevista dada ao ge, ao Sportv e à Rede Globo. Nela, o dirigente do clube carioca disse que o Rubro-Negro não se arrepende de não ter renovado o contrato do técnico Dorival Júnior , campeão com o Fla das últimas edições da Copa do Brasil e da Libertadores.

"Braz foi arrogante!! Talvez, quem deveria ter saído do Flamengo era ele!! Ele mais uma vez falou com arrogância!! Se refere à entrega dessa diretoria como se os anos 80 não tivessem existido!! Como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Mozer, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico", escreveu Galvão.

VEJA A DECLARAÇÃO COMPLETA DE GALVÃO BUENO

Braz foi arrogante!! Talvez, quem deveria ter saído do Flamengo era ele!! Eu li com toda a atenção essa longa entrevista do Braz para a Globo!! E com muito mais respeito pela presença do Eric Faria, meu amigo, parceiro, repórter extremamente competente!! Mas quer saber a verdade?? Achei um desperdício de espaço!! Como será desperdício de tempo quando for exibida na Globo ou no Sportv!! Ele mais uma vez falou com arrogância!! Se refere à entrega dessa diretoria como se os anos 80 não tivessem existido!!

Como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Mozer, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico!! Olha, se não me engano, eu transmiti Flamengo campeão da Libertadores e do mundo!! Campeão em cima do Atlético-MG!! Do Grêmio!! Do Santos!! Entrega por entrega... Menos arrogância!! Sabe por que achei desperdício de espaço?? Porque começa dando ênfase a "Dorival tinha que ser demitido"!! "Dorival tinha que sair"!! E aí o Eric deve ter forçado e ele responde que não pode falar sobre o assunto!!

Então, se não pode falar do assunto, não diga que ele tinha que ser demitido!! Porque está o colocando numa situação complicada!! E muito tranquila para você, Braz!! Talvez você devesse sair!! Talvez isso fosse o correto!! E depois tb não soube explicar o pq, quando foi perguntado sobre o Dorival ter sido demitido dia 25 de novembro sabendo que o VP só poderia começar a trabalhar 1 de janeiro, pois tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro!! E pq 60 dias de férias?? Pq não falou nisso?? E o espaço tão curto?? A perda de tempo entre 25 de novembro e 1 de janeiro?? Me desculpe!! Desperdício de espaço e será desperdício de tempo, pq ele não falou nada!!

GALVÃO JÁ HAVIA FEITO CRÍTICAS ANTERIORMENTE

nas redes sociais para falar e desabafar sobre a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, pela semifinal do Mundial de Clubes. As principais críticas do narrador foram dirigidas à saída de Dorival Júnior e à chegada do técnico Vítor Pereira. Na última terça-feira, o narrador se manifestou nas redes sociais para falar e desabafar sobre a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, pela semifinal do Mundial de Clubes. As principais críticas do narrador foram dirigidas à saída de Dorival Júnior e à chegada do técnico Vítor Pereira.

"Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival!! Ganha dois títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial!! Aí vem a diretoria do Flamengo e tira, na calada da noite, na covardia, o Dorival!! Para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter!! Fez uma molecagem com o Corinthians!! Foi traíra com o Corinthians!! Aí o cara vem, mexe, desmonta, e o Flamengo perde do Al-Hilal por 3 a 2", escreveu Galvão.

Na mesma publicação, o jornalista também havia mostrado incomodo com Vítor Pereira pelas substituições de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O uruguaio saiu no intervalo para a entrada de Erick Pulgar. Já o capitão saiu no decorrer do segundo tempo para dar lugar a Everton Cebolinha. O Flamengo, na ocasião, já estava com um homem a menos, uma vez que Gerson foi expulso na reta final do primeiro tempo.

"O Flamengo tomou um gol logo no início, dominou, Pedro fez a parte dele, Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo, outro pênalti e 2 a 1 pro Al Hilal. Um jogador a menos, dava para virar?? Dava!! Aí vem sua excelência, o técnico, precisando virar o jogo e tira o craque do time, o Arrascaeta!! Não podia jogar mais 20 minutos?? Aí toma o terceiro gol e tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro!! Ou seja, os dois homens da criação!! Passa a ter volantes no meio-campo", afirmou o narrador.

Por fim, Galvão fez críticas à diretoria rubro-negra. Ele citou o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, para voltar a questionar a decisão de não renovar com Dorival Júnior e trazer Vítor Pereira.

"Agora, a culpa não é só dele!! É do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico!! Fazer o quê?? Boa sorte para Al Hilal e Real Madrid!!", concluiu.