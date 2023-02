Carlos Alberto voltou a falar sobre Gabigol e Arrascaeta - Reprodução

Publicado 09/02/2023 14:45

O ex-jogador Carlos Alberto se envolveu em uma nova polêmica. O comentarista do programa 'Os Donos da Bola', da Band, foi denunciado por um torcedor do Flamengo, que teria sido agredido no restaurante Padano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o torcedor Rodrigo Leão revelou ter levado um soco na cara após brincar com o ex-jogador citando o meia Arrascaeta, do Flamengo. Após a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, Carlos Alberto tem provocado o uruguaio e o atacante Gabigol.

Segundo o portal "UOL", Rodrigo Leão registrou um boletim de ocorrência contra Carlos Alberto, alegando lesão corporal. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. O ex-jogador ainda não se manifestou sobre a acusação.

"Eu tinha acabado de chegar, paguei a entrada e encontrei um amigo. O Carlos Alberto estava saindo, estava sem camisa e brincando com um pessoal. Quando ele olhou, eu brinquei e disse que o Arrascaeta tinha mandado um abraço. Só falei isso e ele veio na minha direção. Achei que ele fosse sacanear o Flamengo, como sempre faz, mas ele me deu um soco no rosto. Só não foi pior porque chegou o pessoal do 'deixa disso' e foi afastando ele", disse Rodrigo Leão no depoimento.

Ontem, na casa de show Padano, que o ex jogador e comentarista do programa @OSDONOSDABOLA Carlos Alberto, pelo qual é sócio da boate, me deu um soco no rosto após eu brincar com ele dizendo: o @GiorgiandeA te mandou um abraço. Ta sentido com a caneta e perdeu a cabeça! pic.twitter.com/hKfrjUFr0u — Rodrigo Leão (@RLeaoAreaPet) February 9, 2023

Polêmica com Arrascaeta

No Jogo das Estrelas promovido por Zico, em dezembro do ano passado, no Maracanã, o meia Arrascaeta, do Flamengo, deu uma caneta em Carlos Alberto. O ex-jogador não recebeu bem o drible e, desde então, tem alfinetado o uruguaio.

Com a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, Carlos Alberto tem feito vídeos provocativos - sozinho e com torcedores rivais - contra Arrascaeta e também o atacante Gabigol. Recentemente, ele gravou um vídeo com a taça do Mundial de Clubes, em referência a sua conquista em 2004, com o Porto.