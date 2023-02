João Gomes - Marcelo Cortes/Flamengo

João GomesMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/02/2023 14:35

Rio - A venda do volante João Gomes as vésperas do Mundial de Clubes fez com que diversos torcedores do Flamengo criticassem o negócio. Em entrevista ao "GE", o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, disse que o jovem fará falta ao longo da temporada, mas que não teria ajudado tanto na derrota para o Al-Hilal, na última terça-feira (7).

"Se for pelo resultado do Al Hilal, não (fez falta). A gente teve dois pênaltis contra em que em nenhum dos dois o adversário tinha a posse da bola. Com 46 minutos do primeiro tempo, temos um jogador expulso por segundo amarelo, sendo que o primeiro foi uma vergonha. Se analisar somente esse jogo, o João Gomes não poderia ter ajudado tanto. Agora, o João Gomes durante a temporada, claro, iria nos ajudar. E é um dos motivos pelos quais iremos ao mercado", destacou Marcos Braz.

João Gomes foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, no fim de janeiro. Para contratar o jogador, o clube inglês investiu 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103,2 milhões). Com isto, Thiago Maia, Gerson, Arturo Vidal e Erick Pulgar passaram a ser as únicas opções da posição no Flamengo.