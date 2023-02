Ednaldo Rodrigues - Divulgação

Publicado 09/02/2023 12:35

Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desistiu de viajar ao Marrocos para acompanhar o Mundial de Clubes. A decisão do mandatário aconteceu por conta da derrota do Flamengo na semifinal para o Al Hilal, por 3 a 2, na última terça-feira (7), que acabou com as chances de título do time brasileiro.

Ednaldo foi convidado pela Fifa para assistir à decisão do torneio, que todos esperavam que contasse com Flamengo e Real Madrid, e chegou a confirmar presença. No entanto, com a queda precoce do Rubro-Negro, optou por permanecer no Brasil para outros compromissos.

Além dos compromissos, Ednaldo também quer focar na busca do novo técnico da seleção brasileira. Ele acha que uma ida ao Marrocos seria pouco proveitosa para tratar do assunto. Vale lembrar que o favorito da CBF para o cargo é Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

Após a derrota para o Al Hilal, resta ao Flamengo a disputa do terceiro lugar. O Rubro-Negro encara o Al Ahly, no próximo sábado (11), às 12h30, em Rabat. Mais tarde, às 16h, Real Madrid e Al Hilal fazem a grande final.