Tchouaméni destacou a dificuldade em enfrentar o Al-Hilal na final do Mundial de ClubesFADEL SENNA / AFP

Publicado 09/02/2023 17:41

Marrocos - O Real Madrid bateu o Al Ahly e vai disputar a grande final com o Al Hilal, que eliminou o Flamengo na semifinal. O meia merengue Tchouaméni comentou sobre a decisão ser com o clube saudita e não com o Rubro-Negro. O jogador contou que será um duelo bastante complicado.

"Nada disso. O fato de o adversário não ser o Flamengo não quer dizer que seja mais fácil, nem um pouco. Assistimos a partida deles contra o Al Hilal e sabemos que a final vai ser muito complicada, muito difícil", declarou.



A questão sobre quem era o favorito no duelo entre Flamengo e Al Hilal vem gerando polêmica após uma entrevista do brasileiro Rodrygo. O atacante disse, durante a Zona Mista após a vitória sobre o Al Ahly, que esperava mesmo que o Rubro-Negro fosse eliminado.

O Real Madrid disputa a final com o Al-Hilal neste sábado (11), às 16h (de Brasília). Enquanto o Flamengo duela com o Al Ahly pelo terceiro lugar da competição, no mesmo dia, às 12h30.