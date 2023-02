Momento em que André Carrillo, do Al Hilal, marca Gabigol, do Flamengo - Foto: Fadel Senna / AFP

Momento em que André Carrillo, do Al Hilal, marca Gabigol, do FlamengoFoto: Fadel Senna / AFP

Publicado 08/02/2023 14:42

Gabigol saiu em defesa de Vítor Pereira após a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, na última terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. Na zona mista do Tangier Stadium, o atacante elogiou o treinador e destacou que o grupo gosta do português.

"Para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui, qualquer um. A gente está com o Vítor, a gente gosta dele. É um cara que está fazendo um trabalho muito bom. É início de um trabalho. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Já está muito chata essa coisa, deixa o cara trabalhar. Ele está aqui, foi escolhido para estar aqui, como a gente também", disse Gabigol.

"Estamos representando um clube enorme. Aqui, quem é o maior é o Flamengo. Não tem nada para falar sobre ele, sobre o grupo. O grupo é maravilhoso, o Vítor tem sido maravilhoso. Nossa relação com ele é muito boa, os treinos tem sido bons. Claro, a gente tem e a gente vai melhorar para poder ser campeão. É um assunto que está ficando muito chato e dá para encerrar por aqui", completou.

Em tempo: apesar de dar adeus ao sonho do bicampeonato mundial, o Flamengo ainda tem mais um compromisso no Marrocos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar o perdedor do confronto entre Al Ahly e Real Madrid. A partida, que acontece no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, é válida pela disputa do terceiro lugar da competição.