France's forward #09 Olivier Giroud reacts as he walks past the FIFA World Cup trophy during the trophy ceremony after France lost the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

France's forward #09 Olivier Giroud reacts as he walks past the FIFA World Cup trophy during the trophy ceremony after France lost the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 07/02/2023 18:10

A semana será decisiva para a diretoria do Milan na tentativa de finalizar a renovação do atacante Olivier Giroud, de 36 anos. Segundo a "Sky Sports", uma reunião que será realizada nesta semana pode selar o novo contrato.

Há a expectativa de que a reunião, que deve acontecer na próxima quinta-feira (9), possa sacramentar o acordo entre as partes. A ideia é que Giroud renove com o Milan por um ano com a opção de renovação por mais outra temporada.

Ciente do interesse de diversos clubes europeus, a diretoria do Milan está preocupada sobre o futuro do atacante e quer garantir sua permanência o quanto antes. O clube italiano chegou a receber propostas por Giroud de clubes ingleses em janeiro, mas recusou todas.

Vice-campeão da Copa do Mundo com a França, Giroud faz grande temporada com a camisa do Milan. Em 27 jogos na temporada, o atacante marcou 10 gols e seis assistências.