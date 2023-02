Kylian Mbappé - AFP

Publicado 07/02/2023 18:00

França - O atacante Kylian Mbappé, de 24 anos, tem contrato com o PSG até junho de 2025, porém, sua continuidade na próxima temporada europeia que começa no meio deste ano defenderia de uma boa campanha na Liga dos Campeões. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o francês pode pedir para mudar de ares, caso o PSG seja eliminado das oitavas de final da competição pelo Bayern.

As equipes começam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 14, em Paris, e Mbappé não deverá ter condições de jogo. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda. O confronto de volta será realizado no dia 8 de março, na Alemanha.

De acordo com o jornal, caso o clube francês seja eliminado, Mbappé pedirá para ser colocado na lista de transferências pelo dono do PSG, Al-Khelaiffi. Caso seu desejo seja negado, o atacante irá assinar um pré-contrato com outro clube assim que seu vínculo com o clube francês estiver se encerrando.

No meio de 2022, Mbappé renovou com o PSG após meses de novela e rumores de que se transferiria para o Real Madrid. Na atual temporada pelo clube de Paris, o atacante entrou em campo em 26 jogos, fez 25 gols e deu seis assistências.