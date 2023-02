Premier League - Divulgação

Publicado 07/02/2023 17:30

Inglaterra - Diversos clubes da Premier League devem exigir o rebaixamento do Manchester City caso o clube seja condenado por mais de 100 fraudes financeiras durante um período de nove anos, segundo a "Sky Sports". As sanções podem variar de uma multa, como também a saída dos Sky Blues da elite do futebol inglês.

Há o sentimento de que a retirada dos títulos conquistados pelo Manchester City nos últimos anos não faria sentido e causaria uma confusão desnecessária. Mas também há o entendimento de que uma multa financeira não seja suficiente em razão das irregularidades cometidas pelos ingleses nos últimos anos.

Os clubes do chamado Big Six, que inclui Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Tottenham, estão entre os que mais pressionam para que uma medida seja tomada contra o Manchester City. Não haverá muita simpatia pela equipe dirigida por Pep Guardiola, que conquistou seis dos últimos 11 troféus da Premier Leauge.

Após tomar conhecimento da acusação, o Manchester City publicou um comunicado em que se dizia surpreso com a denúncia. Neste momento, uma comissão independente está investigando as supostas irregularidades e determinará se há evidências irrefutáveis de fraudes econômicas entre 2009 e 2018.