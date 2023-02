Juninho, volante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 07/02/2023 16:02

Rio - O Vasco oficializou a transferência de Juninho para o Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador, de 22 anos, assinou um contrato até outubro, tendo o clube norte-americano a opção de compra. Ele irá viajar para a América do Norte ainda nesta semana.

Juninho, de 22 anos, vai ser aproveitado a princípio no time B do Orlando City. O jovem não estava nos planos de Maurício Barbieri para a temporada. Ele chegou a entrar em campo pelo time alternativo do Vasco no Carioca, enquanto o elenco principal estava nos EUA.

O volante teve sua primeira oportunidade no profissional em 2020. No total, Juninho entrou em campo em 84 partidas, fez um gol e deu duas assistências com a camisa do clube carioca.