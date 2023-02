Lelê, atacante do Volta Redonda - Divulgação

Publicado 06/02/2023 19:58

Artilheiro isolado do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, com sete gols, o atacante Lelê vem atraindo interesse de muitos clubes do futebol brasileiro e do exterior nas últimas semanas.

Equipes da Série A, incluindo o Vasco, o Grupo City e times do exterior monitoram e já fizeram consultas para saber da situação do jogador de 25 anos, mas até o momento não houve proposta.

Lelê é jogador do Itaboraí Profute e está emprestado ao Voltaço até o fim de 2023. A multa dele para o futebol nacional é entre R$ 4 a 5 milhões, enquanto para o exterior é de 8 milhões de euros (R$ 44 milhões).

Lelê surgiu no Itaboraí Profute em 2018, marcando 23 gols em 40 jogos pelo clube. Também defendeu o Maricá antes de chegar ao Voltaço, no ano passado. Com a camisa do time do Sul do estado, já são 22 gols em 57 partidas.