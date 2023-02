Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

BarbieriDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 06/02/2023 16:37

O Vasco divulgou os relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu, que acontece às 21h10 desta terça-feira, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca. As principais novidades na lista são as presenças de Nenê e Léo Jardim. O meio-campista perdeu os dois últimos jogos do Cruz-Maltino por conta de problemas físicos. Já o goleiro fica à disposição de Barbieri pela primeira vez desde que chegou ao Gigante da Colina.

Por outro lado, o Vasco não contará com Figueiredo. Conforme informou o clube, o atacante "apresentou quadro de dor muscular na coxa direita, no treino de domingo (05/02), e realizará exame de imagem nesta segunda-feira (06)".

O zagueiro Robson também está fora da lista de relacionados. De acordo com o Cruz-Maltino, ele "segue tratamento para quadro de dor na coxa direita e fará um novo exame de imagem nesta segunda-feira (06)".

Os demais desfalques são Gabriel Dias, Riquelme e Zé Gabriel. Os dois primeiros seguem o protocolo pós-operatório. Já o último está fora novamente por opção técnica.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS