Lelê - Raphael Torres / Volta Redonda

Publicado 06/02/2023 13:46 | Atualizado 06/02/2023 13:54

Rio - Destaque do Carioca, o atacante Lelê, de 25 anos, está na mira do Vasco. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca por meio do diretor-esportivo, Paulo Bracks, fez contato com o Itaboraí Profute, clube com o qual o jogador tem contrato até o fim de 2026. No entanto, a negociação não é simples.

O desejo do Vasco é um empréstimo até o fim do ano, porém, o clube carioca tem concorrência. De acordo com informações do site, há clubes da Série A interessados e o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também observa o atacante de perto. A multa rescisória para clubes do exterior é de 6 milhões de euros (R$ 33,3 milhões).



Lelê, de 25 anos, tem sete gols em seis jogos pelo Carioca. Ele tem contrato de empréstimo com o Volta Redonda até o fim do Estadual. Antes do Voltaço, o artilheiro atuou pelo Maricá e também pelo Itaboraí Profute, clube que tem contrato definitivo.