Lucas Piton marcou seu primeiro gol pelo VascoFoto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 03/02/2023 11:44

Rio - Comprado pelo Vasco junto ao Corinthians nesta janela de transferências, Lucas Piton deixou uma impressão positiva na goleada vascaína de 5 a 0 sobre o Resende, na última quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo, de 22 anos, marcou seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina e tem o desejo de fazer muito mais pelo clube.

"Sem dúvida vai ser um dia muito especial na minha vida, na minha carreira. O primeiro jogo aqui, a torcida gritando meu nome, fazendo gol. E ganhando, que é o mais importante. Vai ser inesquecível", disse Piton após o jogo e acrescentou:

"Estou fazendo o meu trabalho. Vou sempre tentar fazer o gol, dar a assistência e ajudar o time da melhor maneira possível. Tanto ofensiva quando defensivamente. Esse vai ser o meu trabalho", concluiu.

Antes de marcar o gol, Lucas Piton já tinha chutado uma bola no travessão. O jogador se tornou uma boa opção ofensiva pelo lado esquerdo e tomou a vaga de titular do time do técnico Maurício Barbieri. Contra a Portuguesa, na quarta rodada do Carioca, o lateral já havia dado uma assistência para o gol de Nenê na vitória vascaína por 2 a 0.