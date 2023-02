Pec comemora com Pedro Raul o primeiro gol na partida entre Vasco da Gama e Resende no Estadio Sao Januario em 02 de fevereiro de 2023. - Daniel RAMALHO/VASCO

Pec comemora com Pedro Raul o primeiro gol na partida entre Vasco da Gama e Resende no Estadio Sao Januario em 02 de fevereiro de 2023. Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 02/02/2023 20:58

Rio - O Vasco teve sua melhor atuação no ano na noite desta quinta-feira (02) e goleou o Resende por 5 a 0, jogando em São Januário. Embalado pela torcida, o Gigante da Colina não tomou conhecimento do adversário e conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Carioca, com gols de Pedro Raul, que marcou duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.

Apesar da vitória, o Vasco ainda segue fora da zona de classificação para as semifinais do Carioca. O time de Maurício Barbieri está na sexta posição, com oito pontos. Na próxima rodada, o Gigante do Colina viaja a Brasília, onde encara o Nova Iguaçu, na próxima terça, às 21h10, no Estádio Mané Garrincha.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Vasco, que contou com a arquibancada de São Januário para não deixar o Resende respirar. O Gigante da Colina não demorou a abrir o placar e marcou logo aos 20 minutos, quando Gabriel Pec recebeu pelo lado direito e cruzou para Pedro Raul, de peixinho, desencantar com a camisa cruzmaltina.



Mesmo após o gol, o Vasco se manteve sufocando o Resende em seu campo de defesa e criando oportunidades. O time de São Januário voltou a balançar as redes no fim do primeiro tempo, quando Lucas Piton tabelou bonito com Figueiredo e invadiu a área para fazer seu primeiro gol pelo Vasco. A equipe de Maurício Barbieri poderia ter construído uma vantagem ainda maior na primeira etapa, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Jefferson Luis e foi para o vestiário com o 2 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco manteve seu ritmo intenso e ampliou a vantagem logo aos sete minutos. Pedro Raul escorou de cabeça para Alex Teixeira, que ajeitou para Gabriel Pec bater de fora da área e marcar um belo gol.

O Resende viu sua situação ficar ainda mais complicada com a expulsão de Jefferson Luis, que tocou na bola com a mão fora da área. Em uma das poucas vezes que chegou na área do Vasco, o Gigante do Vale até chegou a marcar com Rayne após bola levantada na área, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o gol.

Aos 37, o garoto Erick Marcus fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Pedro Raul, que bateu de primeira para marcar o segundo dele. Já nos acréscimos, o camisa 9 voltou a aparecer e cabeceou para a defesa do goleiro, mas o zagueiro Léo aproveitou o rebote e deu números finais à partida: 5 a 0.

VASCO X RESENDE

Local: São Januário

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Karen Soares Augusto

VASCO: Ivan, Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo (De Lucca), Jair e Alex Teixeira (Erick Marcus); Gabriel Pec (GB), Figueiredo (Orellano) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

RESENDE: Jefferson Luis, Medina (Bartell), Joanderson, Rayne e Caxambu; Paulo Victor (Léo Pedro), Dener e Igor Bolt (Kaique); Vinícius Balotelli (Bismarck), Léo Itaperuna (Victor Brasil) e Stefano Moretti. Técnico: Sandro Sargentim.

Gols: Pedro Raul (20'/1ºT e 37'/2ºT), Lucas Piton (37'/1ºT), Gabriel Pec (7'/2ºT) e Léo (47'/2ºT)

Cartões amarelos: VAS: Rodrigo; RES: Bismarck

Cartão vermelho: RES: Jefferson Luis