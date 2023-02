Eric Pimentel - Divulgação / Vasco

Publicado 02/02/2023 14:40 | Atualizado 02/02/2023 16:34

Rio - O zagueiro Eric Pimentel, de 20 anos, fez apenas uma partida como profissional pelo Vasco, porém, o jovem vem chamando a atenção do futebol espanhol. De acordo com informações do jornal "AS", o Villareal, o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como administrador, e o Girona desejam a contratação do brasileiro.

A publicação rasgou elogios ao jogador e o comparou com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. "Trata-se de um futebolista que é comparado a Militão por suas características físicas. Inclusive, eles são agenciados pela mesma empresa", publicou o jornal.



O jornal citou que o jogador está em fim de contrato com o Vasco e que o Villareal estaria na frente dos rivais na contratação do zagueiro. Pimentel pode deixar o clube carioca em custos, mas o Cruzmaltino ainda tenta renovar com ele.

"Seu contrato com o Vasco se encerra no próximo dia 30 de junho. Por isso, o Villarreal pretende chegar já a um acordo com ele, para que ele chegue ao clube no próximo verão europeu sem que a equipe tenha que desembolsar nada", contou.