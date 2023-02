Lelê, atacante do Volta Redonda - Divulgação

Publicado 01/02/2023 18:15

Rio - O Vasco abriu conversas com o Volta Redonda para contratar o atacante Lelê, de 25 anos. O jogador é o artilheiro do Campeonato Carioca, com cinco gols marcados em seis jogos. A informação da negociação foi dada primeiramente pelo site "GE".

Lelê é jogador do Itaboraí Profute e está emprestado ao Voltaço até o fim de 2023. O Vasco também deseja contratar o atacante por empréstimo e já enviou uma proposta, que não é confirmada pelo Profute.

O ataque não é uma das prioridades do Vasco, mas Lelê é visto como uma oportunidade de mercado. O jogador, inclusive, marcou um dos gols do Volta Redonda na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na última segunda-feira.

Lelê surgiu no Itaboraí Profute em 2018, marcando 23 gols em 40 jogos pelo clube. Também defendeu o Maricá antes de chegar ao Voltaço, no ano passado. Com a camisa do time do Sul do estado, já são 21 gols em 55 partidas.