Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociações - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/02/2023 10:30

Rio - Com a missão de contratar praticamente um elenco novo, o Vasco segue atento ao mercado. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o volante Charles Aránguiz, de 33 anos, que defende o Bayer Leverkusen, está na mira do clube carioca para a temporada de 2023.

O veterano, que também faz parte da seleção chilena, tem contrato com o clube alemão até julho e posteriormente ficará livre. Segundo o portal, o Vasco iniciou conversas com os representantes do jogador, mas ainda não realizou nenhuma proposta. De acordo com o site alemão Kicker, o Leverkusen não irá liberá-lo antes do fim do contrato.

Aránguiz atua no clube alemão desde 2015. Ele se transferiu para o Leverkusen, após se destacar pelo Internacional. Além dos dois clubes, o chileno defendeu a Universidad de Chile, o Colo-Colo e o Cobreloa, ambos do seu país natal, além do Quilmes, da Argentina.

Até o momento, o Vasco já anunciou a contratação de dez reforços. O clube carioca ainda deverá contratar cerca de quatro jogadores. O planejamento é de que 90% do grupo para 2023 seja fechado até abril.