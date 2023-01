Torcida do Vasco promete lotar o Estádio Kleber Andrade - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 30/01/2023 16:48

Rio - O duelo entre Vasco da Gama e Volta Redonda, nesta segunda-feira (30), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, terá casa cheia. Isto porque, segundo a organização da partida, todos os 19.800 ingressos disponíveis para o confronto da quinta rodada do Campeonato Carioca estão esgotados.

O Vasco é o terceiro entre os times grandes a jogar em Cariacica no Campeonato Carioca. Anteriormente, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Madureira, no dia 18. Além do Rubro-Negro, o Fluminense também enfrentou o Tricolor Suburbano no Estádio Kleber Andrade, mas conseguiu garantir a vitória por 1 a 0, com gol de Jhon Arias, no dia 22.



Atualmente, o Vasco é o sexto colocado do Cariocão, com cinco pontos em três partidas. Já o volta redonda está na quinta colocação, com sete pontos em quatro jogos disputados.