Léo Jardim é o novo reforço do Vasco da Gama - Daniel Ramalho / Vasco da Gama

Léo Jardim é o novo reforço do Vasco da GamaDaniel Ramalho / Vasco da Gama

Publicado 27/01/2023 18:57

Rio - Novo reforço do Vasco da Gama, Léo Jardim já falou pela primeira vez como jogador do clube. O goleiro, que estava no Lille, da França, comemorou o acerto e agradeceu o carinho que recebeu desde seu anúncio pelo Cruzmaltino.

"Eu agradeço muito pelas boas vindas de todos do clube. Estou muito feliz com a oportunidade de poder estar representando essa camisa, das coisas terem se resolvido e ter dado certo. Eu estou preparado para essa oportunidade, pra mim é o momento perfeito. Espero começar o trabalho o quanto antes e poder ajudar a equipe", destacou o goleiro, antes de completar, explicando os motivos de ter escolhido assinar com o Vasco:

"Juntamente com o fato de ser uma camisa muito tradicional do futebol brasileiro, o projeto ajudou muito também para eu tomar essa decisão. Como eu falei, sou muito grato pela confiança de todos aqui no clube e estou feliz com a oportunidade", comentou.

Por fim, Léo Jardim agradeceu, mais uma vez, as diversas mensagens positivas que recebeu dos torcedores nos últimos dias.

"Fico feliz, é claro que isso conta muito positivamente. Receber esse carinho de todos, inclusive da torcida e meu papel é corresponder trabalhando, me dedicando e fazer o melhor pra ajudar o Vasco a atingir os objetivos. Eu só quero agradecer pelo carinho. Desde que o meu nome foi falado, eu recebi muitas mensagens de carinho e espero retribuir da melhor forma", finalizou.

Léo Jardim assinou com o Vasco até dezembro de 2025. Ele foi a décima contratação do clube na atual janela de transferências.