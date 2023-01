Maurício Barbieri roda elenco do Vasco em busca do time ideal - Daniel Ramalho/Vasco

Depois de dez contratações, o Vasco segue ativo no mercado de transferências na construção do elenco para a disputa da temporada de 2023. Enquanto novos reforços não chegam, o treinador Mauricio Barbieri segue trabalhando o entrosamento do elenco atual e, aos poucos, busca o time titular ideal.

Contratado após deixar o Red Bull Bragantino, Barbieri chegou ao Vasco e foi peça importante no planejamento da temporada de 2023, participando ativamente nas decisões sobre chegadas e saídas do elenco. Ao todo, Pedro Raul, De Lucca, Léo, Lucas Piton, Robson Bambu, Pumita Rodríguez, Ivan, Luca Orellano, Jair e Léo Jardim reforçaram o Cruzmaltino para o retorno para a primeira divisão.

A montagem do elenco segue à risca o plano de jogo construído por Barbieri dentro de campo. Construção de jogadas que iniciam desde o goleiro e os zagueiros que possuem capacidade de jogar com a bola são o ponto inicial do esquema do treinador. Coincidentemente, hoje, o setor defensivo é o pilar das boas atuações cruzmaltinas até então. O goleiro Ivan deixou uma boa primeira impressão, os laterais Pumita Rodríguez e Lucas Piton começaram muito bem, além de Léo, que chegou sob desconfiança mas já se firmou seu lugar como titular.

Barbieri segue realizando testes, dando oportunidades para jovens e jogadores que não receberam tantas chances em 2022. Um bom exemplo é o volante Zé Gabriel, um dos mais criticados pelos torcedores durante a Série B e que vem agradando o treinador por seu estilo de construtor recuado na posição de primeiro volante. Figueiredo, por outro lado, está sendo testado como segundo volante desde o início da pré-temporada, mas não sabe se ficará no novo setor. A única titularidade que é garantida no momento é a de Jair, contratado junto ao Atlético-MG e que já demonstrou impacto positivo de forma imediata na equipe.

O setor ofensivo ainda não está concreto. Nenê fez boas partidas, mas aos 41 anos e depois de um ano inconsistente, o Vasco sabe que terá que fazer um planejamento para tirar as melhores performances do camisa 10. Barbieri, inclusive, já afirmou que seu plano de jogo para o veterano é deixá-lo próximo ao gol. Alex Teixeira estreou no ano durante a partida contra o Inter Miami na posição de armador e deixou boa impressão, mas ainda precisa passar por recondicionamento físico.

Na frente, o único que parece ter vaga cativa é Pedro Raul, artilheiro do Brasileirão em 2022 e contratado como um dos principais investimentos na temporada para encerrar a desconfiança do camisa 9 na Colina. O argentino Luca Orellano, que se recupera de dores musculares, também deu bons sinais quando entrou em campo e deve ser titular. Por enquanto, Gabriel Pec vem mostrando bom serviço, mas Eguinaldo e Erick Marcus disputam posição e correm por fora para receberem uma oportunidade do treinador.

Barbieri já deixou claro que pretende usar os talentos das categorias de base do Gigante da Colina, mas quer ter calma com a transição dos jogadores. No entanto, o Vasco entende que ainda não tem um elenco com profundidade o suficiente para disputar uma Série A sem correr riscos. Hoje, o departamento de futebol entende que precisa contratar um zagueiro titular para atuar ao lado de Léo e um meia que seja o maestro do time, mas praticamente todas as posições devem ganhar reforços para o banco antes do início do Campeonato Brasileiro.