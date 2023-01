Zé Vitor estreou nos profissionais do Vasco no Carioca de 2022 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/01/2023 16:48

O Vasco anunciou nesta quinta-feira (26) a renovação de contrato com Zé Vitor até dezembro de 2026. O zagueiro de 20 anos está nos profissionais desde o ano passado e seu vínculo se encerrava em janeiro de 2024.

Na base do Vasco desde 2020, quando chegou para a equipe sub-20, Zé Vitor disputou sete partidas pelos profissionais, sendo duas no Carioca de 2023.



Pelos juniores, o zagueiro foi campeão carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa. Após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, ele foi integrado ao time principal.



Sua estreia no Vasco foi em março do ano passado, ao entrar nos minutos finais na vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Resende.



Já a primeira partida como titular foi em 2023, no primeiro jogo do Vasco na temporada, contra o Madureira, no 0 a 0, com um time reserva.