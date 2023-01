Nene comemora seu gol na partida entre Portuguesa e Vasco no Estadio Luso Brasileiro na Ilha do Governador em 25 de janeiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 26/01/2023 14:21

Rio - Nenê escreveu mais uma história com a camisa do Vasco. Após marcar na vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0, nesta última quarta-feira (25), no Luso Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o jogador se tornou o mais velho a balançar a rede pelo clube, superando o feito de Romário.

Em 2007, Romário marcou duas vezes na goleada sobre o Grêmio por 4 a 0, pelo Brasileirão. Na época, o Baixinho tinha 41 anos, quatro meses e 11 dias na época. Nenê, no entanto, marcou contra a Portuguesa aos 41 anos, seis meses e seis dias, superando o ex-jogador como o mais velho a marcar.

Foi o segundo gol de Nenê na temporada. O jogador marcou na vitória sobre o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 3 a 0, em amistoso. O camisa 10 tem contrato até o fim do Campeonato Carioca deste ano. Em duas passagens pelo Vasco, soma 189 jogos e 59 gols.

Com a vitória sobre a Portuguesa, o Vasco chegou aos cinco pontos no Carioca e ocupa o quinto lugar na classificação. O Gigante da Colina volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 20h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Espírito Santo, pela quinta rodada. O Voltaço é o quarto colocado, com sete pontos.