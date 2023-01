Dedé - Foto: Divulgação/Ponte Preta

26/01/2023

Rio - Sem entrar em campo há 10 meses, o zagueiro Dedé cogita encerrar sua carreira. Em entrevista ao "GE", o ex-jogador do Vasco afirmou que está pensando se optará por uma aposentadoria imediata ou se jogará mais um ano.

"Estou pensativo e, em breve, vou decidir se me aposento ou se jogo mais uma temporada", afirmou Dedé.

Dedé deve bater o martelo sobre seu futuro após o fim dos estaduais. Sem clube desde que deixou o Athletico-PR, o jogador recebeu proposta de alguns clubes para 2023, mas não se empolgou. Uma deles, inclusive, foi do Volta Redonda, clube que o revelou. Desde que rescindiu com o Furacão, ele vem mantendo a forma física através de treinos particulares no CT do Voltaço.

Caso opte por encerrar a carreira, Dedé garante que terá uma vida tranquila pós-futebol.

"Se optar por encerrar, terei uma transição de pós-carreira tranquila em termos financeiros, contei com a ajuda da Angel Sports [empresa especializada em assessoria em câmbio e planejamento financeiro] durante toda a minha trajetória", disse.