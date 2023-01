Paulo Bracks é diretor de futebol da SAF do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/01/2023 12:17 | Atualizado 26/01/2023 12:19

Em busca de reforços para a temporada, o Vasco avaliou a contratação do argentino Papu Gómez, meia de 34 anos do Sevilla que fez sucesso com a camisa do Atalanta. Entretanto, após sondagem, a diretoria da SAF vascaína não pretende avançar em busca da contratação.



'Não tem negociação. É uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa nem com o Sevilla, nem com o jogador. Não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco", garantiu o diretor de futebol, Paulo Bracks, em entrevista à ESPN.



Em baixa no Sevilla, Papu Gómez viu com bons olhos a possibilidade de jogar no Brasil, entretanto, o alto salário foi um dos principais complicadores para uma possível negociação.



Na mesma entrevista, Bracks confirmou que ainda haverá novas contratações e saídas do elenco. Ele descartou buscas por mais um lateral-esquerdo e outro goleiro (depois da chegada de Ivan, Léo Jardim está próximo de ser anunciado), mas não disse quais outras posições são prioridade.



"Acredito que a torcida do Vasco esteja em êxtase por conta dos reforços. Contratamos titulares de grandes clubes do Brasil. Fizemos um movimento grande no mercado. Desconheço um clube brasileiro que investiu tão alto em 2023 como o Vasco", completou.