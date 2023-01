Léo Jardim é o novo reforço do Vasco - Divulgação/Lille

Léo Jardim é o novo reforço do VascoDivulgação/Lille

Publicado 25/01/2023 21:22

Nova contratação do Vasco, o goleiro Léo Jardim desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira para assinar com o Cruzmaltino.

Faltam poucos detalhes para a negociação ser finalizada entre o Cruzmaltino e o Lille. A tendência é que Jardim faça os exames médicos nesta quinta-feira (26) e assine contrato por três anos com o Vasco.

"Ainda faltam alguns detalhes para serem resolvidos. Espero que tudo se resolva. Estou muito feliz e contente com essa oportunidade. É o momento certo, perfeito. Espero que as coisas se resolvam para começar o quanto antes", afirmou Léo no saguão do aeroporto.

Ele também falou sobre a disputa com Ivan, que também foi contratado nesta janela de transferências, pela titularidade no gol. Léo afirmou que será uma disputa natural e que chega para brigar por seu espaço.

"Sim, vai ser uma disputa natural. Chego para brigar pelo meu espaço, fazer o meu trabalho. Como eu falei, espero que as coisas se resolvam da melhor maneira para eu começar a trabalhar o quanto antes", completou.