Mauricio Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/01/2023 22:05 | Atualizado 25/01/2023 11:17

Depois da pré-temporada realizada na Flórida, o Vasco irá focar no Campeonato Carioca e usar a força máxima de seu elenco daqui em diante. A primeira prova será nesta quarta-feira (25), contra a Portuguesa, às 21h10, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pelo O Dia.



Mesmo com o primeiro treino sendo realizado nesta quarta-feira (23) desde que o time retornou dos Estados Unidos, na segunda-feira (23), o treinador Maurício Barbieri optou colocar os titulares para jogar, que farão suas estreias em jogos oficiais pelo Cruzmaltino, assim como o técnico.

A equipe do Vasco que deve atuar será: Ivan, Pumita Rodriguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Nenê; Gabriel Pec, Eguinaldo e Pedro Raul.



A ideia é que Barbieri mantenha a equipe que venceu o Inter Miami por 3 a 0. O único desfalque confirmado em relação aos últimos jogos é o do meia Luca Orellano, que segue em tratamento no departamento médico por dores musculares.