Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociações - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/01/2023 15:14

Rio - Após fechar a contratação do goleiro Léo Jardim, que estava no Lille, da França, o Vasco da Gama já definiu o seu próximo alvo no mercado da bola. Trata-se do zagueiro Rodrigo Moledo, do Internacional. A informação é do portal "Lance".

Rodrigo Moledo está na mira do Vasco Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Ainda segundo o veículo, o nome do experiente defensor foi visto com bons olhos pelo departamento de futebol do Cruzmaltino, que visa suprir a carência em seu setor defensivo. Caso a negociação se concretize, Moledo, que atua pelo lado direito do campo, disputaria posição com Robson, Ulisses e Miranda, que são constantemente criticados pelos torcedores.

Vinculo ao Internacional até o fim deste ano, Rodrigo Moledo é a primeira opção no banco de reservas da equipe. Aos 35 anos, o jogador se animou com os primeiros contatos recebido, demonstrando vontade em retornar ao Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Rodrigo Moledo começou sua carreira no Camboriú-SC. De lá, se transferiu para o Rondonópolis, e, em seguida, para o Odra Wodzislaw, da Polônia, tendo sua primeira experiência fora do Brasil. Após isto, o defensor também vestiu a camisa do Internacional, do Metalist (Ucrânia), do Panathinaikos (Grécia), até retornar ao Colorado, em fevereiro de 2018.