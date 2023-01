Léo Jardim é o novo reforço do Vasco - Divulgação/Lille

Publicado 24/01/2023 19:42

Rio - O goleiro Léo Jardim aceitou a proposta do Vasco da Gama e assinará por três temporadas com a equipe. A expectativa é de que o goleiro desembarque no Rio de Janeiro ainda nesta semana, para realizar exames médicos e acertar as últimas situações burocráticas, segundo o portal "GE".

Léo Jardim foi até o centro de treinamento do Lille, na manhã desta terça-feira (24), para recolher seus pertences e se despedir de companheiros e funcionários. A negociação envolvendo o Vasco, o clube francês e o estafe do jogador foi feita à distância, já que os dirigentes do Cruzmaltino estavam com a delegação na Flórida, para a disputa do "Vasco Florida Tour".

Cria da base do Grêmio, Léo Jardim passou pelo Rio Ave e pelo Boavista, ambos de Portugal, antes de assinar com a equipe francesa. O jogador, que é reserva na equipe do técnico Paulo Fonseca, não entra em campo desde o dia 4 de setembro de 2022, quando foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Montepellier, pelo Campeonato Francês.