Luciano AcostaDivulgação

Publicado 24/01/2023 15:06

Rio - O meia argentino Luciano Acosta, de 28 anos, que atualmente defende o FC Cincinnati, clube da MLS, pode reforçar o Vasco em breve. De acordo com a rádio "Band News", o jogador foi oferecido ao time carioca, que avalia a contratação.

Internamente, o nome de Acosta agradou ao Vasco. A diretoria aguarda apenas o aval da comissão técnica de Maurício Barbieri para avançar na negociação pelo meia, que tem o desejo de atuar no Brasil em 2023. O jogador também foi oferecido ao Athletico-PR.

Luciano Acosta tem contrato com o FC Cincinnati até o fim de 2023. Na última temporada, o argentina foi o líder de assistências da MLS, com 13 passes para gols em 32 jogos. Além disso, balançou as redes em 11 oportunidades.

O Vasco é um dos clubes mais ativos nesta janela de transferência, a primeira com o investimento forte da 777 Partners. Até o momento, o clube já fechou as contratações do goleiro Ivan, dos zagueiros Léo Pelé e Robson Bambu, do lateral direito Pumita Rodríguez, dos volantes Jair e Patrick de Lucca, da joia do Vélez Orellano, do lateral esquerdo Lucas Piton e do atacante Pedro Raul.