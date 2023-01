Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 23/01/2023 15:14

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Vasco, Nenê tem contrato com o clube carioca somente até o fim do Estadual. Porém, o bom momento do veterano a pré-temporada com o Cruzmaltino vem aumentando o seu prestígio com a comissão técnica, liderada por Mauricio Barbieri. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Vovô deixou a sua marca na vitória sobre Inter Miami por 3 a 0. Porém, a bola avaliação sobre Nenê não se resume ao confronto. Segundo o site, o espírito de liderança, decisão e também o condicionamento físico do jogador vem impressionando os reforços do clube carioca.

E não foi apenas Nenê, dos remanescentes de 2022, que deixou sua marca na vitória sobre o clube norte-americano. Alex Teixeira, que também teve seu contrato renovado recentemente, e Figueiredo foram responsáveis pelos outros gols do Vasco na pré-temporada nos Estados Unidos.



Em relação a uma possível renovação, o Vasco não vem discutindo a possibilidade de manter Nenê até o fim do ano. De acordo com o portal "globoesporte.com", caso não continue, a tendência é que o veterano perca sua vaga de titular para dar lugar a jogadores que irão disputar o Brasileirão.