Léo Jardim em treino do LilleLille/Divulgação

Publicado 21/01/2023 11:36

Rio - Mesmo com a chegada de Ivan, o Vasco busca a contratação de mais um goleiro. Trata-se de Léo Jardim, do Lille, que está em negociações avançadas com o Cruz-Maltino. A informação foi noticiada primeiro pela imprensa francesa e confirmada pelo LANCE!.

O interesse do Vasco em Léo Jardim vem desde dezembro do ano passado. Na época, o Cruz-Maltino tinha como primeira opção o goleiro Keiller, do Internacional, mas sem tirar o jogador do Lille do radar. A negociação era tratada como complicada, tendo em vista que Léo Jardim tem contrato com o clube francês até junho de 2024.

Só que a situação mudou. Léo Jardim atualmente é o segundo goleiro do Lille e não joga desde 4 de setembro do ano passado. A perda de espaço sem perspectiva de retomada fez o jogador pensar em novos ares. Antes o desejo era continuar na Europa, mas com o crescimento do futebol brasileiro após a chegada de investidores estrangeiros e a possibilidade da criação de uma liga, fez o Vasco ser visto com bons olhos. O filho pequeno e os cinco anos longe do Brasil também pesam para o retorno.



O Lille sempre esteve disposto a negociar Léo Jardim, mas o valor de 3 milhões de euros (R$ 16,9 na cotação atual), dificultava o acerto. Só que agora, o clube francês já cogita aceitar menos, algo em torno de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões). A venda do goleiro é vista como certa, tanto que o clube francês está próximo de anunciar Benoit Costil, do Auxerre.



A expectativa é de que a negociação seja sacramentada neste final de semana. Com tudo resolvido, Léo Jardim deve chegar ao Brasil até quinta-feira para fechar com o Vasco. O Cruz-Maltino conta em seu elenco com os goleiros Ivan, Alexander, Halls e Thiago Rodrigues.