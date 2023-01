Luca Orellano - Divulgação / Vasco

Luca OrellanoDivulgação / Vasco

Publicado 20/01/2023 22:23

O Vasco emitiu um comunicado na noite desta sexta-feira (20) anunciando que o ponta argentino Luca Orellano sentiu dores musculares após a partida contra o River Plate e foi vetado pelo departamento médico para atuar na partida contra o Inter Miami, neste sábado (21), pela Flórida Tour.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, o argentino não está lesionado, mas o afastamento é apenas uma medida preventiva do departamento médico por conta de dores naturais pelo início da temporada.

"O atleta Orellano apresentou dores musculares, naturais ao início da temporada, e realizará trabalhos físicos em separado. Por medida preventiva, o mesmo não estará disponível para a partida deste sábado (21/01), diante do Inter Miami", afirmou o clube em nota.

Orellano seria titular na partida contra o Inter Miami, mas o afastamento mudou os planos do treinador Maurício Barbieri. Ele fez sua estreia no segundo tempo contra o River Plate e foi um dos poucos destaques individuais do Cruzmaltino na derrota por 3 a 0.