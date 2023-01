Time principal do Vasco fez amistoso contra o River Plate nos Estados Unidos - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - Após o empate em 1 a 1 com o Audax, o técnico interino do Vasco da Gama, Emílio Faro, avaliou positivamente o desempenho e a participação dos jovens do Cruz-maltino nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mesmo sem conseguir vencer, o treinador destacou, especialmente, a maturidade de alguns jogadores do elenco.

"Satisfeito, principalmente com o convívio com o GB e Rayan, jovens, mas com grau de maturidade muito grande. Em breve darão muito fruto no profissional", afirmou Emílio Faro, antes de completar, falando sobre o zagueiro Robson:

"A gente está em uma situação de evoluir na condição física, no conjunto. Ele não era nem para aguentar os 90 minutos, mas aguentou bem. Nem treinou direito. Foi um bom cenário e a partir de terça juntaremos o grupo e estaremos forte", destacou.

Faro aproveitou, ainda, para elogiar o elenco que está disputando o Campeonato Carioca, e destacar qual foi a maior dificuldade encontrada pelo Cruz-maltino no empate com o Audax.

"Foi feito o que foi planejado e executado. Um grupo que tinha pouco entrosamento. O trabalho foi feito, deram o melhor em campo. No jogo contra o Madureira poderíamos ter ganho. Hoje foi mais igual. O Audax trabalhou em bloco baixo e dificultou para a gente e corremos risco na transição", disse.

Por fim, Emílio Faro não quis falar sobre jogadores que estavam no elenco principal em 2022, mas não viajaram para a pré-temporada nos Estados Unidos, e permaneceram, junto dos jovens, disputando o Campeonato Carioca.

"Não posso falar de nada que eu não sei ainda. A partir da chegada do Maurício, a gente vai definir essas questões de quem vai ter oportunidades e quem não vai. Vamos para o próximo jogo tendo que ver essas possibilidades. Eu só tenho elogios. O comandante (Maurício Barbieri) está nos Estados Unidos. Ele vai trazer uma ideia e traçaremos ela durante a semana", finalizou o treinador.