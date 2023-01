Emílio Faro, auxiliar técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/01/2023 18:12

Horas antes da partida desta quinta-feira (19), o Vasco divulgou oficialmente a lista dos atletas relacionados para enfrentar o Audax pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida começa às 21h15, no Estádio Luso Brasileiro.



A lista mostra alguns nomes novos entre os profissionais e que podem fazer suas estreias. Destaque para os jovens Rayan, GB, Ray, Cadu, Barros e Roger, que fizeram parte do elenco que disputou a Copa São Paulo em 2023 e foram convocados para integrar o elenco profissional no início da temporada.



Outro nome que pode fazer sua estreia é o zagueiro Robson Bambu, um dos novos contratados para a temporada de 2023. Ele permaneceu no Rio para aprimorar seu preparo físico e não viajou com o time principal para a Flórida Tour, nos Estados Unidos.



Confira os relacionados: