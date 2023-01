O Vasco até começou melhor, mas não aproveitou o bom momento - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 17/01/2023 23:39

Nesta terça-feira, o Vasco perdeu para o River Plate por 3 a 0 no Exploria Stadium, em jogo amistoso nos Estados Unidos. Mammana, Borja e Beltrán marcaram os gols que deram a vitória para o time argentino.

Cabe destacar que, antes do início da partida, já com as duas equipes perfiladas em campo, o telão do estádio rodou um vídeo de homenagem a Roberto Dinamite. Maior ídolo da história do Vasco, o ex-jogador morreu no dia 8 de janeiro. Ele estava internado no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer de intestino desde 2021.

OS GOLS

O Vasco até começou melhor dentro de campo, mas não conseguiu aproveitar o bom momento para marcar. O River, então, aproveitou. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Nacho Fernández cobrou falta com bola levantada na área para Mammana, que subiu mais alto do que todos para desviar de cabeça e abrir o placa na Flórida.



Já na reta final da etapa inicial, o time argentino ampliou a vantagem. Após boa toca de bola pelo lado direito, Solari recebeu no área e cruzou rasteiro para Borja, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Aos 42 do segundo tempo, o River sacramentou a derrota do Cruz-Maltino. Casco tomou a bola de Orellano e rapidamente acionou Beltrán, que estava na área. O camisa 18 dominou, ajeitou o corpo e bateu para fazer o terceiro gol da noite.

AGENDA

O Vasco, agora, vira a chave para o próximo jogo do tour internacional que faz nos Estados Unidos. Os comandados de Barbieri voltam a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Inter Miami no Drive Pink Stadium.