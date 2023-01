Lucas Figueiredo - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/01/2023 17:29

Rio - Cria da base do Vasco, o atacante Figueiredo vem atuando como volante nos últimos treinos do Cruzmaltino, por opção do técnico Mauricio Barbieri. Em entrevista ao "GE", o jogador destacou estar se sentindo bem em sua nova posição.

"Estou me sentindo bastante confortável. É uma função nova, tem muitas coisas ainda para evoluir, mas acredito eu que estou conseguindo agregar bastante ali para o grupo. E acredito que vai dar muito certo neste ano", destacou o jovem de 21 anos.

Jogador mais experiente do elenco do Gigante da Colina, Nenê aprovou a nova posição de Figueiredo, e rasgou elogios ao jovem.

"Ele está se saindo muito bem. É polivalente, o famoso coringa. Realmente é uma posição que tem que correr bastante. Alguns movimentos que a gente vai dando toques para ele, cara muito inteligente, tem visão boa do campo, tem qualidade técnica, tem força, tem tudo para dar certo também nessa posição. Está ajudando a gente", destacou Nenê.

O Vasco da Gama se prepara para o duelo com o River Plate, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso do "Vasco Flórida Tour 2023".