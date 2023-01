Ivan - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 16/01/2023 16:42

Estados Unidos - Um dos nove reforços contratados pelo Vasco para 2023, Ivan, de 25 anos, está de volta ao futebol brasileiro, após passagem pelo Zenit, da Rússia. Convocado para um período de testes por Tite em 2019, o goleiro vem de duas temporadas em que praticamente não atuou, primeiro pelo Corinthians, e depois na Rússia. Em entrevista coletiva, ele ressaltou o sonho de voltar à seleção brasileira e afirmou que estar no Vasco facilita seu objetivo.

"Para isso acontecer eu tenho que estar bem, ter uma sequência de jogos. Estar em um grande clube como é o Vasco aumenta muito a chance. Sempre tive isso como sonho e objetivo, mas só vai acontecer se eu estiver bem no meu clube. Vou fazer meu melhor aqui para alcançar nossos objetivos, e se a Seleção tiver que acontecer vai ser naturalmente, mas é meu maior sonho", afirmou.

No Vasco, Ivan primeiro terá que ganhar a posição de Thiago Rodrigues. O goleiro, de 34 anos, que foi titular na temporada passada, acabou renovando seu contrato. O jogador afirmou que irá se esforçar o máximo para conseguir assumir a titularidade.

"Todo jogador quer estar em campo, mas independentemente disso me doo o máximo nos treinamentos. É diferente para o goleiro, que precisa de ritmo de jogo, mas acredito que conforme for passando os treinos e esse período nos Estados Unidos também será importante. Passei um tempo fora do país, mas rapidamente vou me adaptar e reverter isso jogo a jogo", disse.