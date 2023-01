Jair foi apresentado pelo Vasco e recebeu a camisa 8 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/01/2023 16:30

Rio - O Vasco apresentou neste domingo (15) mais um reforço para a temporada de 2023. O volante Jair, contratado em definitivo junto ao Atlético-MG, foi apresentado oficialmente durante a pré-temporada em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e recebeu a camisa 8.

"Quando recebi o convite, fiquei muito motivado. Pelo o que o Vasco representa no futebol mundial, tem tudo para voltar a ser um clube vencedor e que briga por títulos. O clube está contratado, o grupo está sendo formado e acredito que vai se formar um grupo vencedor", disse o volante.

Jair custou US$ 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,2 milhões na cotação atual). O Vasco adquiriu 80% dos direitos econômicos do volante e pagará o Atlético-MG em parcelas. Ele foi o nono reforço anunciado pelo clube para 2023.

"Estou ansioso e motivado. Tenho certeza que aqui dentro todos têm o mesmo pensamento: ganhar títulos e colocar o nome na história do clube. O Vasco é um clube gigante. Isso me motiva a cada dia. Espero corresponder a altura", afirmou.

Com time reserva e formado pela maioria de jovens, o Vasco empatou com o Madureira por 0 a 0, neste último sábado (14), em São Januário, na estreia no Campeonato Carioca. O time principal está em Miami, nos Estados Unidos, para realizar amistosos de pré-temporada.

Nos próximos dias, o Vasco disputará dois amistosos nos Estados Unidos. O Gigante da Colina enfrenta o River Plate, da Argentina, na próxima terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), e o Inter Miami, no sábado, dia 21, às 17h.