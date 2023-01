Roberto Dinamite foi homenageado na estreia do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 14/01/2023 18:51

Rio - Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite foi homenageado antes e durante a partida de estreia no Campeonato Carioca de 2023, contra o Madureira, neste sábado (14), em São Januário. O eterno camisa 10 do Gigante da Colina morreu no último domingo (8), em decorrência de um tumor no intestino.

Antes da bola rolar em São Januário, foi respeitado um minuto de silêncio - e foi emocionante. Durante a homenagem, os dois times se reuniram no centro do gramado, enquanto Valentina, neta de Dinamite, colocou uma camisa com o número 10 no campo. Ela vestia um modelo com o nome do avô.

Já durante a partida, o jogo foi paralisado aos 10 minutos do primeiro tempo para realizar um novo tributo em homenagem ao maior ídolo da história do clube. A torcida aplaudiu Roberto Dinamite por um minuto, além de cantar "Ah, é Dinamite!".

Roberto Dinamite morreu no último domingo, dia 8, aos 68 anos, em decorrência de um tumor no intestino. Ele lutava contra a doença desde o fim de 2021, e sofreu uma piora no final do ano passado. Pelo Vasco, Dinamite disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols, além de conquistar cinco estaduais e um Brasileirão.