Orellano e Gabriel Pec - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/01/2023 11:30

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2023, Luca Orellano, de 22 anos, deixou o Vélez, da Argentina, para encarar o desafio de defender o clube carioca. O jovem atacante afirmou que a proposta do Cruzmaltino o empolgou bastante e que foi vista como uma oportunidade excelente para sua carreira.

"A escolha de vir para o Vasco foi um passo importante para minha carreira. Eu conversei com meus familiares e falei sobre a oportunidade incrível de estar nesse clube. Gostei muito do projeto, fiquei sabendo do tamanho e da alegria dos torcedores do Vasco. É uma torcida muito linda", afirmou em entrevista à Vasco TV.

Até o momento, o Vasco anunciou nove reforços para a temporada. Orellano exaltou a oportunidade de fazer parte de um projeto, capitaneado pela 777 Partners, que tem como objetivo fazer o clube carioca voltar a disputar títulos.

"Acredito que teremos uma grande para colocar o Vasco lá em cima, brigando por títulos, que é o lugar dele. É um lindo projeto, que com certeza me deixou bastante animado para vir para esse clube", disse.