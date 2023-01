Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/01/2023 19:26

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a Pixbet Florida Tour 2023. A delegação cruz-maltina, inclusive, viajará aos Estados Unidos já nesta sexta-feira.

Apenas dois dos nove contratados para a temporada 2023 não irão a Flórida. O volante De Lucca sofreu uma lesão na coxa e permanecerá no Rio de Janeiro. Já o zagueiro Robson, conforme informou o Vasco, continuará aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance do clube para readquirir o condicionamento físico.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Alexander e Ivan

Zagueiros: Anderson Conceição, Léo, Miranda e Ulisses

Laterais: Edimar, Lucas Piton, Paulinho e Pumita Rodríguez

Meio-campistas: Alex Teixeira, Jair, Nenê e Zé Gabriel

Atacantes: Eguinaldo, Erick Marcus, Figueiredo, Gabriel Pec, Luca Orellano, Pedro Raul e Vinícius

Lista de relacionados do Vasco para o Pixbet Florida Tour 2023 Foto: Divulgação/Vasco

AGENDA DO VASCO NOS ESTADOS UNIDOS

O primeiro compromisso do Vasco acontece na próxima terça-feira, contra o River Plate no Exploria Stadium.

Posteriormente, o Cruz-Maltino enfrentará o Inter Miami no sábado da próxima semana, no Drive Pink Stadium.

A delegação retorna ao Brasil no dia 22 de janeiro. Nesse meio tempo, o Vasco terá dois compromissos no Campeonato Carioca - contra Madureira e Audax Rio. A equipe do início de Estadual será comandada por Emiliano Faro.