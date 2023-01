Momento em que Flavio, do Ibrachina, acerta o último pênalti e elimina o Vasco da Copinha - Foto: Reprodução/Reprodução @Sportv

O Vasco foi eliminado da Copinha nesta sexta-feira. Após abrir 3 a 0 no marcador, o Cruz-Maltino cedeu o empate para o Ibrachina e acabou derrotado nos pênaltis por 6 a 5.

GB (2) e Rayan marcaram os gols que abriram o placar no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. Já Dudu, Jucélio e Marquinhos deixaram tudo igual no marcador.

Nas cobranças de pênalti pelo lado do Vasco, Barros, Cadu e Ykaro erraram. Pelo lado do Ibrachina, apenas Jhonnatan e Mauro desperdiçaram.

Cabe destacar que o jogo também foi marcado por uma briga no fim. Depois de marcar o gol da vitória do Ibrachina, Flavinho acenou para a torcida vascaína. GB não gostou e foi para cima do adversário. Posteriormente, jogadores das duas equipes chegaram, e a confusão aumentou de tamanho. Alguns segundos depois, seguranças, membros das comissões técnicas e até os árbitros apareceram para conter os ânimos.