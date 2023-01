Luca Orellano é jogador do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 13/01/2023 15:44

O atacante Luca Orellano mandou uma mensagem para a torcida do Vasco. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o jogador comemorou o acerto e não escondeu a ansiedade para estrear com a camisa do Cruz-Maltino.

"Queria dizer que estou muito feliz por estar aqui e muito ansioso para começar a jogar. Um grande abraço a todos. Espero que possamos nos ver em breve".

Orellano, aliás, foi anunciado como reforço do Vaso na tarde desta sexta-feira. Ele chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro, foi aprovado nos exames médicos e já vinha treinando com o grupo.

Contudo, ele não pôde ser anunciado na época porque alguns detalhes da negociação entre Vasco e Vélez ainda precisavam ser completados, o que finalmente aconteceu. O atacante firmou contrato com o Cruz-Maltino válido até dezembro de 2025.

No total, o Gigante da Colina desembolsou 4 milhões de dólares (quase R$ 20,5 milhões na cotação atual) para contar com o Orellano. Natural de Buenos Aires, o atacante tem 22 anos e é cria do Vélez. Ele se profissionalizou em 2019 e começou a se destacar no time argentino nas duas últimas temporadas.

Com Orellano oficializado, o Vasco chegou à marca de oito reforços contratados para 2023. Antes dele, Pedro Raul, Léo, De Lucca, Lucas Piton, Robson, Pumita Rodríguez e Ivan já haviam sido anunciados. A tendência é de que Jair seja o próximo.