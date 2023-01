Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/01/2023 18:57

Rio - O Vasco anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (12), que renovou com Alex Teixeira até o fim de 2023. O vínculo anterior do time carioca com o meia-atacante havia terminado em novembro, mas as partes conversavam por um acordo para permanência, que acabou acontecendo.

Nos últimos dias, Alex Teixeira já foi visto no CT Moacyr Barbosa. Ele assistiu ao jogo-treino contra o Nova Iguaçu, no última sábado, e voltou a circular pelo local ao longo da semana, mas ainda sem treinar com o elenco de Barbieri.

Revelado pelo Vasco em 2008, Alex Teixeira voltou ao clube no ano passado como o grande reforço do clube nos últimos tempos. No entanto, não conseguiu render e teve desempenho apagado na Série B. Foram 15 jogos e apenas dois gols marcados.