Léo Matos, lateral-direito do Vasco - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Léo Matos, lateral-direito do VascoRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 12/01/2023 11:34

Rio - Lateral-direito do Vasco no acesso para a Série A em 2022, Léo Matos, de 36 anos, confirmou por meio de seu Instagram a aposentadoria do futebol. O agora ex-jogador está realizando um estágio de gestão no clube de São Januário.

"Chegou o momento de dizer adeus, obrigado futebol por me proporcionar tanto, por ter me dado o privilégio de conhecer o mundo, viver em lugares maravilhosos e conhecer pessoas incríveis que me ajudaram nesses 20 anos de carreira como atleta profissional", escreveu o ex-lateral-direito.

Ainda sem ter anunciado sua decisão oficial, Léo Matos esteve presente no velório de Roberto Dinamite junto com o elenco e os demais integrantes do departamento de futebol.

O ex-jogador chegou ao Vasco em 2020 e participou de três temporadas pelo clube carioca. Antes do Cruzmaltino, Léo Matos teve uma passagem pelo Flamengo. Ele também atuou pelo PAOK, da Grécia, pelo Chornomorets e Dnipro, do futebol ucraniano, pelo Vila Nova, pela Tombense, pelo Figueirense, pelo Paraná e pelo Olympique de Marselha.