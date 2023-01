Técnico Mauricio Barbieri terá missão de levar o Vasco ao topo do futebol brasileiro - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 12/01/2023 08:30

O Vasco inicia a temporada de 2023 como uma grande incógnita, mas com a esperança de dias melhores com a chegada da 777 Partners, que assumiu 70% da SAF vascaína. O primeiro passo para o retorno à Série A do Brasileirão é a reformulação do elenco, que será em fases e baseada em dados da equipe de scouting. Ainda assim, o torcedor já terá muitas novidades num ano de afirmação.

Para comandar esse início de projeto, o técnico Mauricio Barbieri foi o escolhido após três temporadas pelo RB Bragantino. Ele terá a ajuda de Abel Braga, novo diretor técnico do futebol vascaíno.

Abel Braga é o diretor técnico do Vasco Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Com o dinheiro da SAF a diretoria foi às compras e ele terá à disposição seis contratações anunciadas e outras três já acertadas, com perfis jovens e experiência em grandes clubes.



Pedro Raul é o principal nome da lista de novidades, após grande temporada pelo Goiás, onde marcou 28 gols e foi vice-artilheiro do Brasileirão, com 19. O volante De Lucca, os zagueiros Léo e Robson Bambu e os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez já estão confirmados. Enquanto Orellano, Ivan e Jair aguardam o anúncio oficial.

Alívio financeiro e provável time



Com o tempo de pré-temporada, a expectativa é de que o time consiga um certo entrosamento neste início, mas com novos nomes para chegar agora e para o Brasileirão, Barbieri pode precisar de mais tempo para encontrar formação ideal. Não será surpresa o time ter altos e baixos, como o Botafogo em 2022.



Pelo menos um problema dos últimos anos fica no passado, que é a questão financeira. O Vasco deve passar por um 2023 sem atrasos salariais e com alto investimento. Até o momento, mais de R$ 90 milhões já foram gastos em contratações e haverá mais.



Uma perda importante foi o volante Andrey Santos, negociado com o Chelsea da Inglaterra. Além do jovem de 18 anos, titular até então, deixaram o Vasco outros 13 jogadores e mais devem seguir o mesmo caminho em breve.

O time base para este início de 2023 deve ser: Thiago Rodrigues (depois Ivan), Pumita Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Pitton; De Lucca, Figueiredo (Jair), Nenê; Orellano, Gabriel Pec e Pedro Raul.



Pedro Raul é o principal reforço do Vasco Daniel Ramalho/Vasco

Competições e expectativas do Vasco



Com Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão em 2023, o Gigante da Colina quer dar o primeiro passo de volta ao protagonismo no futebol brasileiro, num projeto amplo de reformulação que gera muita expectativa nos torcedores, o que pode aumentar a pressão nesta primeira temporada por grandes resultados.



O dinheiro da 777 Partners traz a comparação com o rival Flamengo, ainda mais após a promessa de orçamento do mesmo nível, feita pelo grupo americano na assinatura do contrato da SAF.



Entretanto, internamente, os objetivos nesse primeiro ano são mais modestos, em especial no Brasileirão. Mais do que se manter na elite, conseguir uma vaga na Libertadores é o principal desejo.