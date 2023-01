Patrick de Lucca - Daniel RAMALHO/VASCO

Patrick de LuccaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 11/01/2023 17:06

Rio - O departamento médico do Vasco já tem um problema para resolver durante a pré-temporada. Um dos reforços para 2023, o volante De Lucca sofreu uma lesão na coxa direita no treino da última segunda-feira (9) e perderá os primeiros jogos do time no ano. O jogador foi diagnosticado com um edema.

"O atleta De Lucca sentiu dores na coxa direita após o treinamento da última segunda-feira (09/01). Ele foi submetido a exame na terça-feira (10) e foi evidenciado edema no local. De Lucca já está em tratamento com o DESP", informou o Vasco.

De Lucca foi contratado junto ao Bahia em dezembro do ano passado. O jogador estava participando da pré-temporada desde a segunda semana. O Vasco embarca para os Estados Unidos na próxima sexta-feira (13), onde realizará amistosos contra o River Plate, da Argentina, e o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado (14), às 18h (de Brasília), contra o Madureira, em São Januário. Nos dois primeiros jogos da competição, o time irá a campo com os reservas. Na segunda rodada, encara o Audax Rio, quinta-feira (19), às 21h30, no Luso Brasileiro.