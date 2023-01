Jogadores do Vasco mostram camisa em homenagem a Roberto Dinamite após o gol sobre o Audax-SP - Foto: Reprodução/Sportv

Jogadores do Vasco mostram camisa em homenagem a Roberto Dinamite após o gol sobre o Audax-SP Foto: Reprodução/Sportv

Publicado 10/01/2023 22:07

Nesta terça-feira, o Vasco venceu o Audax-SP por 1 a 0 no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Com o resultado, o Cruz-Maltino garantiu o 100% de aproveitamento e avançou para a fase mata-mata da competição como o líder do Grupo 29.

O único gol do jogo foi marcado por Victão. Aos 24 minutos do segundo tempo, Julião cobrou falta e levantou a bola na entrada da área. Paixão desviou, e a bola chegou ate Róger, que conseguiu o cabeceio. O zagueiro vascaíno, então, apareceu livre na pequena área para dar um leve toque e mandar a bola para o fundo das redes. Veja como foi no vídeo abaixo:

Os jogadores do Vasco entraram em campo com uma camisa especial, que levava a seguinte frase: "Dinamite, o maior de todos". Além disso, as duas equipes respeitaram um minuto de silêncio antes do início do jogo.

Logo após o gol marcado por Victão, os jogadores do Cruz-Maltino comemoraram com a camisa especial que homenageava o ídolo. Já ao fim da partida, jogadores e torcedores se uniram para gritar o nome de Dinamite. Confira no vídeo abaixo:

ADEUS AO ÍDOLO

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e morreu na manhã do último domingo, aos 68 anos.

Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) e conquistou cinco Estaduais e um Brasileirão. No total, ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols com a camisa do Cruz-Maltino.

O funeral do maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro aconteceu das 10h até às 19h da última segunda-feira, em São Januário. Nesta terça-feira, o velório de Dinamite continuou para os familiares e seus convidados, no mesmo local, das 9h às 10h. Posteriormente, o corpo do ídolo foi, em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde ele foi sepultado ao lado dos pais.