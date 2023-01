Goleiro Ivan - Zenit / Divulgação

Goleiro IvanZenit / Divulgação

Publicado 10/01/2023 11:18 | Atualizado 10/01/2023 11:20

Rio - O Vasco acertou mais uma contratação para a próxima temporada. O clube chegou a um acordo com o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Zenit, da Rússia. O jogador, de 25 anos, chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11) para assinar contrato por empréstimo, com opção de compra. A informação foi dada inicialmente pela página 'Atenção Vascaínos' e confirmada pelo O DIA.

Ivan entrou em pauta após o Vasco desistir da contratação do goleiro Keiller, do Internacional. O jogador estava emprestado ao Zenit, da Rússia, mas não teria chances no Corinthians, que já conta com Cássio na meta. O clube paulista deseja recuperar, pelo menos, o valor de R$ 11 milhões, investido nos 50% dos direitos do atleta junto a Ponte Preta.

Revelado pela Ponte Preta, Ivan surgiu como uma das grandes promessas na posição do futebol brasileiro e já foi convocado pela Seleção em 2019 para a disputa de amistosos. Negociado com o Corinthians no início de 2021, ele foi emprestado na negociação que levou Yuri Alberto ao clube paulista, mas não recebeu grandes oportunidades no futebol russo.

Ivan será o oitavo reforço do Vasco para a próxima temporada. Além do goleiro, o Gigante da Colina já contratou os zagueiros Léo Pelé e Robson Bambu, o lateral Lucas Piton, os volantes De Lucca e Jair, e os atacantes Orellano e Pedro Raul.